China wijst kritiek van Trump tijdens Algemene Vergadering VN van de hand KVE

23 september 2020

13u22

Bron: Belga 0 Als reactie op de scherpe kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens het debat van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft China op zijn beurt naar de Verenigde Staten uitgehaald. "We raden de VS aan geen politieke spelletjes meer te spelen, hun unilateralisme op te geven en hun verantwoordelijkheid in de wereld te nemen", zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking.

Trump heeft het VN-podium misbruikt "om leugens te verspreiden en ongegronde beschuldigingen tegen China te uiten", zei Wang Wenbin woensdag. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president schetste, is China niet verantwoordelijk voor de coronapandemie, aldus de woordvoerder. De kritiek van Trump is volgens hem veeleer een poging om de aandacht af te leiden van de inefficiëntie van de VS in de strijd tegen het virus.

Op het algemene debat van de VN zorgde Trump met felle aanvallen op China voor een verdere escalatie van het conflict tussen de twee grote economieën. "We moeten de natie ter verantwoording roepen die deze epidemie op de wereld losliet - China", zei Trump over Covid-19 in zijn videoboodschap.



De voorbije maanden gingen de relaties tussen de VS en China mede wegens de coronapandemie sterk achteruit. De twee grootmachten liggen ondertussen over bijna elk aspect van hun betrekkingen overhoop.