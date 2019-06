China waarschuwt zijn toeristen over ‘de verbonden risico’s aan een reis in de VS’ FVI

04 juni 2019

11u34

Bron: Belga 2 China heeft dinsdag zijn toeristen in de VS tot voorzichtigheid aangemaand. Het Chinese ministerie voor Cultuur en Toerisme roept op de "risico's verbonden aan een reis naar de VS grondig te evalueren".

Met name moeten Chinese toeristen het best wat leren over de openbare veiligheid, de gerelateerde wetten en regelgeving in verband met toeristische bestemmingen, alerter zijn in verband met veiligheid en voorbereidingen treffen om veilig te blijven. Het ministerie verwijst naar de recente "frequente schietpartijen, overvallen en diefstallen" in de VS.

Het reisadvies geldt tot 31 december.

De jongste dagen hebben Washington en Peking het verbaal en inzake handel met elkaar aan de stok.

In een ander communiqué, dit keer van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, beschuldigt Peking de Amerikaanse autoriteiten van het "pesten" van Chinese staatsburgers op Amerikaans grondgebied. Zij krijgen de raad waakzaam te zijn.

Kritiek op transparantie

Ook heeft het ministerie scherpe kritiek geuit op oproepen van de VS en de Europese Unie tot meer transparantie omtrent het aantal mensen dat dertig jaar geleden is omgekomen bij het bloedig onderdrukken van het protest voor meer democratie op het Tienanmanplein in Peking. Woordvoerder Geng Shuang beschuldigde Washington en Brussel beide van inmenging in de interne aangelegenheden en van een vooringenomen kijk op het Aziatische land.

In het bijzonder kreeg de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo een flinke veeg uit de pan nadat hij China een éénpartijstaat had genoemd die de mensenrechten schendt.

