China waarschuwt VS over bezoek minister aan Taiwan: “Wie met vuur speelt, krijgt brandwonden” LH

12 augustus 2020

10u42

Bron: ANP 0 China heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd over het beleid van Washington ten aanzien van Taiwan dat Peking als een Chinees eiland beschouwt. "Wie met vuur speelt, krijgt brandwonden", aldus een regeringswoordvoerder in Peking.

Hij beklemtoonde dat de Volksrepubliek niet accepteert dat Taiwan officiële betrekkingen met andere landen aanknoopt, onder wat voor voorwendsel dan ook. Peking is boos omdat de Amerikaanse minister van Gezondheid, Alex Azar, drie dagen op bezoek is geweest in Taiwan en er onder meer met de president en ministers heeft gesproken. Hij is de hoogste Amerikaanse functionaris in bijna 40 jaar die Taiwan heeft bezocht.

Het bezoek van Azar stond in het teken van de bestrijding van het coronavirus. Taiwan telt 23 miljoen inwoners en er zijn volgens de laatste gegevens geen ernstig zieke coronapatiënten. Er zijn 481 besmettingen vastgesteld en er zijn nu nog 23 dragers van het uit China afkomstige virus. Het eiland telde slechts zeven sterfgevallen als gevolg van de pandemie.