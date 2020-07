China waarschuwt Verenigde Staten voor overdreven paranoia SVM

09 juli 2020

11u14

Bron: Belga 0 De Chinese minister van Buitenlandse Zaken waarschuwt de Verenigde Staten voor overdreven paranoia. Peking en Washington ruziën de laatste maanden onder meer over handel, de herkomst van het nieuwe coronavirus en de nieuwe Chinese veiligheidswet voor Hongkong.

"Het huidige Amerikaanse beleid ten opzichte van China is gebaseerd op strategische beoordelingsfouten en paranoia in de stijl van McCarthy", zei minister Wang Yi. De Amerikaanse senator Joseph McCarthy (1908-1957) ontketende in de jaren vijftig een heksenjacht op communisten en vermeende communisten.

In een vooraf opgenomen toespraak waarschuwde Wang dat er een ‘self fulfilling prophecy’ dreigt te ontstaan als de Verenigde Staten doorgaan met “Chinese dreigingen kunstmatig te creëren". De speech was bedoeld voor een bijeenkomst van een denktank in Chinees-Amerikaanse betrekkingen. Ook de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger (97) nam daar het woord.

“Op rand van Koude Oorlog”

Een aantal weken geleden zei Wang dat de betrekkingen met de VS dermate verslechterd waren dat de twee landen "op de rand van een nieuwe Koude Oorlog" staan. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigde Peking ervan de virusuitbraak te willen verbergen en beweerde herhaaldelijk dat het virus ontsnapt zou zijn uit een Chinees laboratorium.

"De Amerikanen moeten onmiddellijk stoppen met het politiseren van de epidemie. We moeten net samenwerken om de strijd tegen het virus te winnen”, klonk het. Volgens hem is China bereid om de dialoog op alle niveaus te hervatten. "China en de VS moeten elkaar niet proberen te veranderen, maar we zouden wel manieren moeten ontdekken om vreedzaam naast elkaar te leven in verschillende systemen.”