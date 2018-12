China waarschuwt Canada voor "zwaarwichtige gevolgen" na arrestatie van Huawei-baas kv

09 december 2018

06u34

Bron: Belga 0 China heeft Canada gewaarschuwd voor "zwaarwichtige consequenties" in de affaire van de in Vancouver opgepakte financieel directeur van telecombedrijf Meng Wanzhou. Staatspersagentschap Xinhua schrijft vandaag dat de Canadese ambassadeur op het matje is geroepen door viceminister van Buitenlandse Zaken Le Yucheng. Daarbij is protest aangetekend tegen de arrestatie van Meng.

China eiste van Canada opnieuw de vrijlating van de Huawei-topvrouw, anders dreigen er "zwaarwichtige gevolgen". Het optreden van Canada "gaat in tegen de wet" en is "walgelijk”, klinkt het.

De topvrouw van Huawei, de dochter van de oprichter van het bedrijf, Ren Zhengfei, werd vorige zaterdag op vraag van de VS opgepakt in Canada. Ze riskeert tot dertig jaar cel. Meng wordt verweten dat ze de sancties van de VS tegen Iran heeft geschonden. De arrestatie deed de ongerustheid op de financiële markten over de handelsoorlog tussen de VS en China opveren.

