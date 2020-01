China waarschuwt burgers om niet te muggenziften over handelsdeal HR

16 januari 2020

13u18

Bron: ANP 0 Buitenland China heeft zijn burgers gewaarschuwd om niet te muggenziften over het gedeeltelijke handelsakkoord met de Verenigde Staten. De krant People's Daily, een spreekbuis van de Chinese overheid, riep mensen op om niet te negatief te doen over de vervolgonderhandelingen met Washington. China praat later dit jaar weer met de Amerikanen over een volledige handelsdeal.

De Chinese staatsmedia zetten de deal weg als een economisch succes voor het Aziatische land. De aankoop van Amerikaanse landbouwproducten als soja zouden volgens People's Daily “een verrijking vormen voor de tafel van de gemiddelde burger”. Een ander artikel benadrukte dat de deal in lijn is met de hervormingsplannen van China. Volgens ingewijden die bij censuur betrokken waren, lag er een opdracht om uitsluitend op basis van officiële bronnen over de deal te berichten.

Fase 1-akkoord

De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He hebben woensdag hun handtekening gezet onder het zogeheten fase 1-akkoord over handel. Daarmee lasten ze definitief een pauze in hun handelsoorlog die anderhalf jaar geleden begon.

Deal met Europa?

Ook in Europa gaan intussen stemmen op voor een nieuwe handelsdeal met China. Volgens de Europese koepel van ondernemersorganisaties Business Europe is de koers van China de laatste tijd duidelijk veranderd en is ingrijpen noodzakelijk om te voorkomen dat de “strategische autonomie” en de “economische soevereiniteit” van Europa in het geding komen.

De situatie in China verslechtert nu eerder dan dat die verbetert, is de indruk. Zo waarschuwen de ondernemers voor de toegenomen invloed van de Chinese communistische partij richting westerse bedrijven die actief zijn in China. Ook signaleren ze toegenomen risico’s ten aanzien van oneerlijke concurrentie en bijvoorbeeld gedwongen technologieoverdracht.

“De Chinese economie wordt weer meer staatsgestuurd”, legt de Nederlandse ondernemersorganisatie VNO-NCW uit in een toelichting op het pleidooi van Business Europe.

“Tegengewicht bieden”

`De publicatie komt op een gevoelig moment, zo kort na de ondertekening van de gedeeltelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Door alle ontwikkelingen zou het belangrijk zijn dat de EU één front blijft vormen. “Alleen op Europees niveau en met de ruggensteun van een interne markt met 450 miljoen consumenten hebben we voldoende schaal om China goed tegenwicht te bieden.”

In de lijst met aanbevelingen wordt onder meer gepleit voor veranderingen op internationaal niveau via de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en nauwe samenwerking met landen als de VS en Japan. Omdat het regelen van een nieuw handelsverdrag met China waarschijnlijk erg veel tijd gaat kosten is het ook belangrijk dat Europa eigenhandig tegenwicht kan bieden aan China als dat nodig is.

Schaarse metalen

Dat laatste kan bijvoorbeeld door goede toetsen op investeringsprojecten en het beperken van de marktverstoringen van Chinees beleid op de Europese markt. Daarnaast zou de EU veel meer werk moeten maken van het eigen concurrentievermogen, nieuwe technologie en bijvoorbeeld het veiligstellen van de aanvoer van schaarse metalen die nodig zijn voor de overgang naar hernieuwbare energie.