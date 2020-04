China vult reserves aan met goedkope olie

JG

02 april 2020

10u17

Bron: Belga

0

China is van plan olie te gaan kopen om de staatsreserve aan te vullen nu de prijzen laag zijn. Dat schrijft persbureau Bloomberg. Die stap kan de prijs van olie wat stutten, want China is de grootste olie-importeur ter wereld.