China vindt sporen van coronavirus op vracht Ecuadoraanse garnalen ttr

10 juli 2020

13u04

Bron: belga 7 De Chinese douane heeft op verpakkingen van garnalen afkomstig uit Ecuador sporen ontdekt van het nieuwe coronavirus. Het voedt de bezorgdheid omtrent de import van diepgevroren producten.

In de havens van Dalian en Xiamen vond de douane sporen van het nieuwe coronavirus in een container en op verpakkingen van witte garnalen afkomstig uit de Stille Oceaan. Afnames in de pakketten zelf en op de garnalen leverden geen positieve stalen op.

In China staat de voedselveiligheid helemaal bovenaan de agenda nadat vorige maand bleek dat een enorme groothandelsmarkt in het zuiden van Peking de bron was van een grote golf van nieuwe besmettingen. Er werden toen sporen van het virus aangetroffen op planken waarop geïmporteerde zalm was versneden. Sindsdien werden meer dan 220.000 stalen van voedingsproducten en verpakkingen onderzocht, maar die leverden geen positief resultaat op. Een woordvoerder benadrukte dat de aanwezigheid van het virus op de verpakkingen van de garnalen niet per se impliceert dat de voeding besmet is.

Peking heeft inmiddels overigens al heel wat buitenlandse producenten die in aanraking zijn gekomen met het virus gebannen. Het gaat onder meer om het Amerikaanse pluimveebedrijf Tyson Foods en het Duitse vleesbedrijf Tönnies.

Ecuador is een van de hardst getroffen landen in Latijns-Amerika, met meer dan 62.000 positieve gevallen en bijna 5.000 doden.

