China veroordeelt Amerikaanse bemoeienis met Hongkong IB

20 november 2019

03u38

Bron: Belga 0 China heeft felle kritiek geuit op de Amerikaanse Senaat, die eerder op de avond een wetsvoorstel aannam dat is gericht op het beschermen van de mensenrechten in Hongkong. China veroordeelde die beslissing en liet weten stappen te zullen ondernemen om zijn soevereiniteit en veiligheid te beschermen.

In een verklaring van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken riep de VS dat het land moet stoppen zich te mengen in interne zaken van Hongkong en China en dat de regering moet voorkomen dat de wetsvoorstellen over Hongkong ook wetten worden.

De Amerikaanse Senaat had eerder op de dag unaniem wetgeving aangenomen die erop gericht is de mensenrechten in Hongkong te beschermen bij het stoppen van de protesten om meer democratie in de Chinese stadstaat.

Ook werd een wetsvoorstel aangenomen dat de export verbiedt van bepaalde soorten munitie, zoals traangas, pepperspray en rubberen kogels, die onder andere door de politie van Hongkong gebruikt worden.