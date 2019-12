China verdedigt controversiële kampen voor Oeigoeren opnieuw KVE

09 december 2019

15u02

Bron: Belga 0 China heeft zijn controversiële ‘opleidingskampen’ in Xinjiang opnieuw verdedigd, waar meer dan een miljoen moslims opgesloten zouden zijn. De demarche komt er nadat documenten gelekt werden waaruit blijkt dat de Oeigoerse bevolking in de regio op grote schaal wordt gecontroleerd en bespioneerd.

Vorige maand publiceerde de krant New York Times meer dan 400 bladzijden aan geheime documenten die aantonen dat in Xinjang verschillende surveillancemechanismes gebruikt worden, in een reactie op aanslagen die volgens China door separatisten of islamistische Oeigoeren gepleegd werden. Ook raakte bekend dat de Chinese regering massaal etnische minderheden in de regio Xinjiang in grote interneringskampen opsluit.

Vorige week kreeg de kwestie een politieke dimensie in de Verenigde Staten, toen het Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel goedkeurde dat de behandeling van Oeigoeren aanklaagt en oproept tot sancties tegen hoge Chinese verantwoordelijken in Xinjiang.



Mensenrechtengroepen, onafhankelijke onderzoekers en buitenlandse overheden schatten dat tot 1,5 miljoen Oeigoeren, Kazachen, Hui-Chinezen en andere minderheden in Xinjiang in interneringskampen zitten. Daar krijgen ze de Chinese taal aangeleerd en worden ze gedwongen om van hun eigen taal en tradities af te zien. Overlevenden meldden dat in de kampen mensen worden geslagen, gemarteld en misbruikt. Zij die vrijgelaten worden, komen terecht in een dwangarbeidsysteem.



President van Xinjiang Shorat Zakir, zelf een Oeigoer, ontkende maandag tijdens een persconferentie de cijfers. Wel zei hij dat mensen gaan naar wat Peking “professionele opleidingscentra” noemt, en dat de mensen er “binnen en buiten wandelen”.

“Stabiele baan”

Eerder stelde China ook al dat de kampen extremisme en radicalisering moeten tegengaan, door het onderwijzen van het Mandarijn en van professionele vaardigheden. “Met de hulp van de overheid hebben de leerlingen een stabiele baan gevonden en hun levenskwaliteit verbeterd”, aldus Zakir. Verantwoordelijken verspreidden tijdens de persconferentie ook fragmenten van een officiële documentaire over de strijd tegen het terrorisme in de regio.



De verantwoordelijke van de Chinese Communistische Partij voor Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang, heeft eerder de New York Times ervan beschuldigd kwaadwillig lasterlijke desinformatie te verspreiden over de centra. De Chinese media verspreiden sinds de goedkeuring van het wetsvoorstel in het Amerikaanse Huis via Twitter bovendien beelden van aanslagen in Xinjiang met Engels ondertitels.

