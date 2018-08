China verbiedt Winnie the Pooh-film omdat president met beer wordt vergeleken lva

07 augustus 2018

05u46

Bron: ANP/BuzzE, The Guardian 0 Voor de tweede keer dit jaar krijgt een Disney-film geen release in de Chinese bioscopen. Na 'A Wrinkle In Time' wordt nu 'Christopher Robin' geblokkeerd: een live action-film met de figuurtjes uit Winnie the Pooh. Een officiële reden is er niet, maar volgens maar volgens The Hollywood Reporter heeft het te maken met de Chinese leider Xi Jinping, die op sociale media qua uiterlijk al jaren wordt vergeleken met Winnie the Pooh.

Sinds vorige zomer proberen de Chinese autoriteiten de populaire teddybeer op alle kanalen te censureren.

Het begon in 2013 toen Xi de VS bezocht. Een foto van Xi op wandel met voormalig Amerikaans president Barack Obama deed gebruikers op de sociale media denken aan Winnie the Pooh op stap met Tigger.

De vergelijking dook opnieuw op in 2014 na een ontmoeting tussen de Chinese leider en de Japanse premier Shinzo Abe, die op de foto de rol van de zwaarmoedige Eeyore vertolkt.

De memes en foto's die Xi belachelijk maakten werden gecensureerd naarmate ze meer verspreid raakten. Ook de website van de Amerikaanse zender HBO werd voor een tijdje geblokkeerd omdat komiek en talkshowhost John Oliver had gelachen met de gevoeligheid van de Chinese president aan de vergelijking met de mollige beer.

Film

In de film 'Christopher Robin' draait het niet om Winnie the Pooh en zijn vriendjes maar om de inmiddels opgegroeide Christopher Robin, gespeeld door Ewan McGregor. Hij keert na jaren terug in het Honderdbunderbos als hij plots Winnie tegen het lijf loopt.