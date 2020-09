China verbiedt invoer van varkensvlees uit Duitsland wegens varkenspest jv

12 september 2020

18u45

Bron: DPA 1 China heeft een invoerverbod op Duits varkensvlees ingesteld na de bevestiging van een geval van Afrikaanse varkenspest deze week, zo hebben Chinese douanebeambten gemeld.

Volgens de douane gaat het verbod meteen in. Alle leveringen van varkensvlees of everzwijn worden voortaan vernietigd of teruggestuurd. Leveringen die verscheept werden voor de bekendmaking van het verbod, zullen nauwgezet geïnspecteerd worden voordat ze China binnen mogen.

Het verbod is een zware klap voor de Duitse varkenskwekers, die hun grootste afzetmarkt buiten de Europese Unie verliezen.

Twee dagen geleden werd Afrikaanse varkenspest ontdekt bij een everzwijn in de deelstaat Brandenburg, die de hoofdstad Berlijn omringt. De virusziekte vormt geen gevaar voor de mens, maar is meestal fataal voor varkens.

De ziekte verspreidde zich de voorbije jaren van Afrika naar delen van Azië en Europa. China maakte meer dan 100 miljoen dieren af in de strijd tegen de epidemie in eigen land.

De afbakening van de plaats waar het besmette everzwijn in Duitsland gevonden werd, wordt zaterdag afgerond, lieten de getroffen regio's weten.