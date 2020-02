China trekt perskaart in van drie journalisten ‘Wall Street Journal’ na kritisch stuk over coronavirus SVM

19 februari 2020

10u02

Bron: Belga 0 China heeft de accreditatie en de perskaart ingetrokken van drie journalisten van de ‘Wall Street Journal’. Dat heeft de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. Aanleiding is een opiniebijdrage in de krant die in het verkeerde keelgat schoot bij de Chinese autoriteiten. Nu de journalisten hun perskaart kwijt zijn, vervalt ook de basis voor hun visum en hun verblijfsvergunning in China.

Begin februari verscheen in de ‘Wall Street Journal’ een bijdrage van columnist en professor Walter Russell Mead. Die ging over de omgang met het nieuwe coronavirus en had als titel: "China is de 'echte zieke man' van Azië."

Volgens Peking getuigde de bijdrage van "raciale discriminatie". China vroeg excuses, maar kreeg die niet.

Eerder was bekend geworden dat de Verenigde Staten vijf Chinese mediakanalen voortaan beschouwen als staatsbedrijven. Dat betekent dat ze zich net als buitenlandse diplomatieke missies moeten registreren bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt die nieuwe regels "onaanvaardbaar". "De Verenigde Staten hebben altijd opgeschept met hun persvrijheid. Maar hier mengen ze zich in de goede werking van de Chinese media in de VS en belemmeren ze hun werk", aldus Geng Shuang.