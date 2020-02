China trekt 13 miljard uit om coronavirus te bestrijden en stelt voor het eerst in 35 jaar Volkscongres uit KVE

24 februari 2020

10u33

Bron: Die Welt, Belga 0 In China vielen op een dag tijd nog eens 150 doden wegens het coronavirus, het hoogste aantal dat tot nu toe in een etmaal is geregistreerd. Het zet het land aan om omgerekend 13 miljard euro uit te trekken om het virus te bestrijden. De Chinese regering heeft bovendien het Volkscongres voor het eerst in tientallen jaren uitgesteld.

De Chinese regering heeft zopas beslist om de jaarlijkse parlementszitting, het Volkscongres, uit te stellen wegens de corona-uitbraak. Dat gebeurt voor het eerst in tientallen jaren, melden Chinese staatsmedia.

De jaarlijkse zitting duurt tien dagen en zou op 5 maart van start gaan. Sinds 1985 vond de zitting altijd op die datum plaats. De regering vindt het nu belangrijker om zich te focussen op het bestrijden van het nieuwe coronavirus dan op de zitting.

Het Volkscongres, het symbool voor de stabiliteit van het Chinese regime, vindt elk jaar plaats sinds 1978, na het einde van de ‘culturele revolutie’ die in 1966 in gang werd gezet door de toenmalige communistische leider Mao Zedong. Tijdens het congres, waarbij ongeveer 6.000 parlementsleden en medewerkers uit heel het land samenkomen, geeft de regering onder meer informatie over de economische toestand in het land. Wanneer de parlementszitting wel zal doorgaan, is nog niet bekend.

China heeft daarnaast 99,5 miljard yuan (omgerekend zo'n 13 miljard euro) uitgetrokken om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Viceminister van Financiën, Ou Wenhan, maakte tijdens een persconferentie in Peking nog niet bekend hoe de fondsen zullen worden verdeeld.

Europese Unie maakt 232 miljoen euro vrij

Ook de Europese Unie maakt geld vrij om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus Covid-19 in te dijken. Het gaat meer bepaald om 232 miljoen euro. Dat heeft de Europese Commissie aangekondigd. De farma-industrie doneerde hiervoor 45 miljoen euro. Daarvan gaat 114 miljoen naar de Wereldgezondheidsorganisatie, 15 miljoen naar gezondheidsdiensten in Afrika, 100 miljoen gaat richting de zoektocht naar een vaccin en 3 miljoen wordt vrijgemaakt voor de repatriëring van EU-onderdanen in de Chinese stad Wuhan.

Italië heeft aangetoond hoe snel de situatie kan veranderen Stella Kyriakides

In Italië is ondertussen een vierde persoon overleden aan het coronavirus. Ongeveer 165 mensen in het noorden van het land zijn besmet met Covid-19. De Europese Commissie volgt de ontwikkelingen in Italië van dichtbij, verzekerde Commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides tijdens een korte persconferentie. “Italië heeft aangetoond hoe snel de situatie kan veranderen. We staan in constant contact met de Italiaanse regering, en de nodige maatregelen zijn daar genomen”, zei ze. Dinsdag vertrekt een team van het Europese Centrum voor Ziektepreventie- en Bestrijding (ECDC) samen met experten van de Wereldgezondheidsorganisatie naar Italië, om de autoriteiten te helpen verdere verspreiding tegen te gaan.

“We hebben de Europese lidstaten opgeroepen om zich goed voor te bereiden, en zoals de ontwikkelingen van het afgelopen weekend aantonen, was die oproep terecht”, zei Commissaris voor Crisismanagement Janez Lenarcic. “Dit betekent dat we onze maatregelen nog moeten opdrijven en dat we moeten blijven handelen als één geheel. Een geïntegreerde aanpak is belangrijk.”

Wereldwijd zijn er al meer dan 2.600 dodelijke slachtoffers gevallen en meer dan 79.000 besmettingen geteld.

