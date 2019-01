China test zijn krachtigste niet-nucleaire bom: “Ontploffing kan versterkt doelwit makkelijk en volledig vernietigen” ttr

04 januari 2019

13u59

Bron: belga 0 China heeft zijn krachtigste niet-nucleaire bom getest. Het persbureau Nieuw China spreekt over "de Chinese versie van de 'moeder van alle bommen'", in een verwijzing naar de bom die de Verenigde Staten in 2017 wierpen op een IS-doelwit in het oosten van Afghanistan.

Volgens Nieuw China gooide een Chinese H-6K-bommenwerper de bom. Er zijn geen details over wanneer de explosie plaatsvond of over de actieradius van de bom. Er was naar verluidt een gigantische vuurbol en een zwarte rookpluim te zie, zo bericht Nieuw China.

De VS gooiden in april 2017 de krachtigste niet-conventionele bom uit hun arsenaal op een ondergronds netwerk van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in het oosten van Afghanistan. De GBU-43 Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) veroorzaakt een enorme explosie die niet alleen leidt tot een gigantische vernietiging, maar ook alle zuurstof wegzuigt uit een bepaald gebied, waardoor strijders die verscholen zitten in grotten of tunnels diep onder de grond stikken, ook als hun schuilplaats niet geraakt wordt. De bom kreeg de bijnaam "moeder van alle bommen".

Volgens een militaire analist die vandaag door Global Times wordt geciteerd, is de Chinese bom zo'n vijf tot zes meter lang, maar kleiner en lichter dan de Amerikaanse. "De enorme ontploffing kan versterkte doelwitten op de grond gemakkelijk en volledig vernietigen", aldus Wei Dongxu.