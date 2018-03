China test slimme AI-bril en wil elke burger binnen drie seconden kunnen identificeren jv

12 maart 2018

11u57

Bron: Business Insider, Reuters 20 De Chinese politie testte vorige week een nieuw soort veiligheidscamera uit in Peking. Met een slimme AI-bril screenden de agenten gezichten en nummerplaten, die in realtime door een database van verdachte figuren gehaald werd. Op termijn wil China technologisch in staat zijn om elke burger binnen de drie seconden te identificeren.

De AI-brillen zijn gefabriceerd door LLVision, dat ook al instond voor de levering van de slimme zonnebrillen die vorige maand in een treinstation in Henan getest werden. Ditmaal scanden de AI-brillen bestuurders en hun nummerplaten aan een autosnelweg in de rand van Peking om al wie op een gecentraliseerde zwarte lijst staat eruit te pikken. Bij een match kregen de agenten een rood waarschuwingssignaal. De nieuwe veiligheidsmethode werd afgelopen week getest tijdens het jaarlijkse Chinese Volkscongres in de Chinese hoofdstad.

Het land zet al langer in op moderne technologie om de 'staatsveiligheid' te verhogen. Onder president Xi Jinping - die nu levenslang aan de macht mag blijven - wil China de technologieën van artificiële intelligentie, gezichtsherkenning en big data zo veel mogelijk op punt stellen om al wat tegen de Communistische Partij ingaat de kop in te drukken. China telt nu al zo'n 170 miljoen beveiligingscamera's, maar de overheid wil dat aantal meer dan verdrievoudigen tegen 2020. Dat zou dan ongeveer neerkomen op bijna één camera per twee burgers. Het finale doel is om elke burger binnen de drie seconden te kunnen identificeren.

Critici vrezen ervoor dat China zal evolueren naar een gesofisticeerde bewakingsstaat, waarin dissidenten het nog harder dan nu te verduren zullen krijgen. Volgens experts is dat een ernstige inbreuk op de privacy en op de mensenrechten. Maar LLVision zegt dat burgers zich geen zorgen hoeven te maken om hun privacy. Omdat de overheid de AI-brillen enkel zou inzetten voor "nobele doeleinden", zoals het vatten van verdachten en voortvluchtigen.

In de provincie Xinjiang maakt de overheid nu al gebruik van gezichtsherkenningscamera's. Bijna de helft van de bevolking daar zijn Oeigoeren, een moslimminderheid die gewantrouwd wordt. Van de inwoners verzamelde de overheid, zonder hun medeweten, al persoonlijke gegevens als irisscans, vingerafdrukken en bloedtypes. In 2016 werd ook gestart met het aanleggen van een database van stemmen. Handig bij het afluisteren van telefoongesprekken.

Omdat er nauwelijks bescherming is van de privacy in China en omdat er zo veel 'testpersonen' rondlopen, kan dat soort technologieën zich er vrijwel zonder beperkingen ontwikkelen. Met alle gevolgen van dien voor de toekomstige Chinese maatschappij.