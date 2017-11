China stuurt "speciale gezant" naar Noord-Korea TK

07u21

Xi Jinping China gaat vrijdag een "speciale gezant van president Xi Jinping" naar Noord-Korea sturen. Dat meldde het Chinese staatspersagentschap Xinhua vandaag.

De aankondiging komt er een dag na het einde van de reis van Amerikaans president Donald Trump door Azië. Bij zijn stop in China had hij Xi opgeroepen om de druk op het regime in Pyongyang te verhogen.

Volgens Xinhua zal Xi de chef van het departement Buitenlandse Zaken van de Communistische Partij, Song Tao, vrijdag naar Pyongyang sturen. Hij zal het er onder meer hebben over het negentiende nationale congres van de Communistische Partij in oktober, waarop Xi Jinping zijn macht consolideerde. Het is niet duidelijk hoe lang het bezoek van Song zal duren.