China stuurt ondanks bezorgdheden zeven cruiseschepen naar Wuhan om gezondheidswerkers te huisvesten TT

22 februari 2020

08u19

Bron: Reuters 0 Terwijl de wereld zich afvraagt of het wel zo’n goed idee was de passagiers op het ‘corona-cruiseschip' Diamond Princess in quarantaine te houden, heeft de Chinese overheid net beslist zeven andere schepen naar Wuhan te sturen. Op de schepen zullen bijna 1.500 gezondheidsmedewerkers gaan logeren die in het epicentrum van de uitbraak werken.

De eerste schepen kwamen gisteren al aan in Wuhan via de stad Yichang aan de rivier Yangtze, waar ze normaal ingezet worden voor riviercruises. In totaal moeten ze 1.469 mensen huisvesten, allemaal gezondheidsmedewerkers die naar Wuhan zijn gestuurd om er de uitbraak van het coronavirus te helpen indijken.

Vraag is uiteraard of het wel een goed idee is mensen die dag in dag uit met besmette personen in contact komen, samen te laten leven op een schip. Sinds de uitbraak van het virus zijn in China al 1.716 dokters en verplegers besmet geraakt via hun werk. Verschillende onder hen zijn ook aan de ziekte overleden. Maar volgens China zijn de schepen geschikt om “veilige eet-, slaap- en opfrisomstandigheden te voorzien voor gezondheidsmedewerkers terwijl ze de epidemie bekampen”, zo klinkt het in de staatsmedia.

Op het cruiseschip Diamond Princess zaten ongeveer 3.700 passagiers, waarvan er in de loop der weken 630 besmet raakten met het coronavirus. Het schip lag al die tijd in quarantaine in de haven van het Japanse Yokohama, zonder dat de passagiers van het schip mochten. Maar veel opvarenden, en experts, vroegen zich af of die maatregel niet net voor een snellere verspreiding van het virus heeft gezorgd. Ondertussen hebben verschillende landen hun landgenoten van het schip gehaald en naar huis gebracht.

