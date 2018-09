China stopt militaire besprekingen met Verenigde Staten FT

23 september 2018

08u14

Bron: Belga 1 China stelt gepland militair overleg met de Verenigde Staten uit en roept de Amerikaanse ambassadeur in Peking op het matje. Aanleiding zijn de sancties die Washington vorige week oplegde aan het Chinese leger.

Het uitgestelde overleg had normaal gezien volgende week moeten plaatsvinden. Het Chinese ministerie van Defensie zei in een verklaring dat ook een bezoek van marinechef Shen Jinlong aan de VS voortijdig wordt beëindigd en sluit niet uit dat er nog meer maatregelen zullen volgen. Wat die dan zouden inhouden, wordt niet bekendgemaakt.

De Amerikaanse strafmaatregelen zijn gericht tegen het Chinese militaire agentschap dat onder meer beslist over wapeninkopen. Vrijdag raakte bekend dat de Verenigde Staten het legeragentschap en haar directeur straft omdat het Russische straaljagers en raketten zou hebben aangekocht. Dat is een inbreuk op de sancties die de VS Rusland heeft opgelegd na de inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en een signaal dat de VS niet akkoord gaan met de Russische betrokkenheid bij de conflicten in Syrië en Oekraïne.

Een hoge medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de sancties gericht zijn tegen Moskou, niet tegen Peking. "De Verenigde Staten moeten zich niet bemoeien met 'een normale samenwerking tussen soevereine landen", klonk het daar bits.