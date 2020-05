China stelt dit jaar geen doelen voor groei economie IB

22 mei 2020

04u35

Bron: ANP 0 China stelt geen doelen voor de groei van het bruto binnenlands product dit jaar vanwege de onzekerheid veroorzaakt door de coronapandemie. Dat zei premier Li Keqiang tijdens zijn openingsspeech van het Nationale Volkscongres.

"We hebben nog geen specifiek economisch doel gesteld dit jaar. Dat komt doordat ons land momenteel te maken heeft met moeilijk voorspelbare factoren en door de grote onzekerheid door de wereldwijde coronapandemie", aldus de speech van de premier.

Het doel voor het begrotingstekort is "minstens 3,6 procent", zei Li. In 2019 was dit nog 2,8 procent.

De regering verwacht daarnaast dat er dit jaar 9 miljoen banen bijkomen, dat is 2 miljoen minder dan de verwachtingen van vorig jaar.

Li zei ook dat China samen met de Verenigde Staten werkt aan het implementeren van de handelsovereenkomst die eerder werd gesloten. Gesprekken met Japan en Zuid-Korea zijn nog gaande. China wil een grote rol gaan spelen in het hervormen van de Wereldhandelsorganisatie.

Dertiende Nationale Volkscongres

Het dertiende Nationale Volkscongres in China is vandaag afgetrapt in een volle zaal met duizenden beleidsmakers. De officiële opening was donderdagavond lokale tijd. Vandaag is de eerste dag dat zaken inhoudelijk worden besproken.

Het Chinese parlement komt een keer per jaar samen. De bijeenkomst stond gepland op 5 maart, maar werd noodgedwongen uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Videoverbinding

De bezetting bij het Volkscongres is flink lager dan normaal gesproken. Veel minder journalisten hebben toestemming gekregen om aanwezig te zijn. De meesten moeten het evenement via een videoverbinding volgen, ook de interviews worden zo afgenomen. Ook veel parlementariërs zijn niet naar hoofdstad Peking gegaan, uit angst voor het nieuwe coronavirus.

China wil met een volle parlementszaal laten zien dat het land weer veilig is, schrijven staatsmedia. De uitbraak van het coronavirus begon in China, maar lijkt ondertussen onder controle te zijn in het land.

Een van de belangrijkste zaken die wordt besproken is een speciale veiligheidswet voor Hongkong. De regering van president Xi Jinping wil een stevigere grip krijgen op de stadstaat.