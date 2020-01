China steekt Rusland voorbij en is nu tweede grootste wapenproducent ter wereld YV

28 januari 2020

17u56

Bron: IPS 0 China is de op een na grootste wapenproducent ter wereld. Dat bleek uit een rapport van het Stockholm Instituut voor Internationaal Vredesonderzoek (SIPRI). Het land met 1,4 miljard inwoners steekt daarmee Rusland voorbij en moet enkel nog de Verenigde Staten voor zich dulden.

De afgelopen jaren boekte Peking al een enorme vooruitgang op militair vlak, stelde het Amerikaanse ministerie van Defensie vast in een rapport vorig jaar. Volgens het nieuwe rapport van het onafhankelijke instituut uit Stockholm blijkt dat nu ook te kloppen.

China heeft sinds de jaren zestig aanzienlijk geïnvesteerd in de modernisering van zijn wapenindustrie. Het land wil voornamelijk geavanceerde wapens en technologieën voor zijn soldaten voorzien en daarnaast is zelfredzaamheid voor de Aziatische grootmacht belangrijk.

De vier grootste wapenproducenten in China hebben een gecombineerde geschatte wapenverkoop van in totaal 54,1 miljard dollar. Daarmee zouden de vier wapenproducenten meteen tot de top twintig van de grootste wapenbedrijven ter wereld behoren. Volgens het Zweedse instituut is Aviation Industry Corporation of China (AVIC) de grootste, met een totale wapenverkoop van 20,1 miljard dollar. In tegenstelling tot de meeste andere wereldspelers zijn Chinese wapenbedrijven vooral gespecialiseerd in één productiesector. AVIC produceert bijvoorbeeld militaire vliegtuigen terwijl de meeste niet-Chinese bedrijven zich specialiseren binnen verschillende domeinen, waaronder de ruimtevaart, landsystemen en scheepsbouw.

“Enorme vooruitgang”

SIPRI kan in het rapport de productiecijfers niet volledig bevestigen en moet zich behelpen met ramingen. De Chinese is uiterst karig met informatie. De nieuwe cijfers zijn nog maar een onderschatting, menen de onderzoekers.

SIPRI-onderzoeker Nan Tian zegt wel dat de Chinese wapens niet van dezelfde kwaliteit zijn als de wapens die westerse landen produceren. “Maar we zien dat China de laatste tijd wel enorme vooruitgang boekt”, klinkt het. “Mede daardoor worden Chinese wapens tegenwoordig steeds vaker goedkoper dan de westerse alternatieven.”

Aziatische en Afrikaanse landen kopen aan

De grootste Chinese wapenaankopen worden gedaan door Pakistan, Bangladesh, Myanmar en Algerije. “De meeste landen hebben goede relaties met China", zeg Nan. Maar volgens gegevens van het China Power Project en het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies voert het land van president Xi Jinping ook wapens uit naar Indonesië en Thailand, Egypte en Marokko en onbekend aantal andere landen. Volgens Nan zijn de Chinese, net als andere wapenexporten vaak gebaseerd op deals in de vorm van leningen of economische samenwerkingsakkoorden.

Volgens de onderzoekers, Nan Tian en Fei su, heeft het onderzoek een belangrijke verkennende functie omdat het de mogelijkheid voor verder onderzoek opent en de weg baant naar een meer correcte inschatting van de Chinese wapenhandel. In 2017 zette SIPRI in een gelijkaardig rapport China nog op de zesde plaats.