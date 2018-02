China start met bouw van 's werelds grootste testsite voor zelfvarende schepen ADN

13 februari 2018

15u13

China is de bouw gestart voor 's werelds grootste testsite voor zelfvarende schepen. Dat melden de staatsmedia vandaag.

Zowel voor civiele als militaire doeleinden wordt wereldwijd onderzoek verricht naar autonome schepen, die vanop afstand bestuurd kunnen worden. De Chinese testzone komt er ter hoogte van de havenstad Zhuhai in de Zuid-Chinese Zee, meldt het officiële persbureau Xinhua. Peking claimt zeggenschap over grote delen van die zee en ligt daarvoor in de clinch met bijvoorbeeld de Filipijnen, Vietnam, Maleisië en Brunei.

De Chinese testzone moet de grootste wereldwijd worden, met zowat 770 vierkante kilometer oppervlakte. Concreet zullen eilanden in deze zone uitgerust worden met GPS, sonar, communicatiemiddelen, optische technieken en dies meer. Die zijn nodig om de schepen aan te sturen, meldt het staatsblad voor wetenschap en technologie.

Ook in de EU (transportproject Munin) en de VS (het militaire Sea Hunter) lopen projecten. Noorwegen wil dit jaar het eerste volledig autonome en volledig elektrische schip inhuldigen.