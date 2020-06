China sluit zich aan bij VN-wapenhandelsverdrag YV

22 juni 2020

14u32

Bron: Belga 0 China zal zich aansluiten bij het VN-verdrag voor de regulering van de wapenhandel, het ‘UN Arms Trade Treaty’ of ATT. Een beslissing die de wereldvrede zal versterken, aldus Peking.

Het verdrag is in 2013 aangenomen door de Verenigde Naties en het jaar daarna in werking getreden. Elk land dat het verdrag ondertekende, moet voor elke transactie nagaan of de verkochte wapens dreigen gebruikt te worden om een internationaal embargo te omzeilen, bij misdadigers terecht te komen of mensenrechten te schenden. De wapens die onder dat verdrag vallen, gaan van pistolen en raketten tot vliegtuigen en oorlogsvaartuigen.

De toetreding van China, zaterdag goedgekeurd door de wetgevende macht van het land, is een belangrijke maatregel “om het multilateralisme te steunen”, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten, de grootste aanbieder van wapens, ondertekenden het verdrag onder het presidentschap van Barack Obama. Het Congres heeft het echter nooit geratificeerd. Vorig jaar verwierp de huidige president Donald Trump het verdrag.

China is momenteel na de VS de grootste wapenproducent ter wereld, zo bleek in januari uit onderzoek door het internationale vredesonderzoeksinstituut SIPRI in Stockholm.