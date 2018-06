China slaat terug in handelsoorlog met VS lva

16 juni 2018

02u42

China heeft meteen gereageerd op de forse importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump donderdag tegen het land aankondigde. China gaat een invoerbelasting van 25 procent opleggen op 659 Amerikaanse goederen, met een totale waarde van 50 miljard dollar. Het gaat om onder meer sojabonen, auto's, ruwe olie en olieproducten, gas en kolen.

Heffingen op 34 miljard dollar aan producten gaan in op 6 juli. De belasting geldt dan onder meer voor sojabonen, die in waarde China's grootste importproduct zijn van de VS. De andere tarieven worden op een later tijdstip aangekondigd, aldus het Chinese staatspersbureau Xinhua.

De nu door het Chinese ministerie van handel gepresenteerde lijst van 659 producten is langer dan die in april, toen al werd aangekondigd dat voor 106 typen goederen een hogere invoerbelasting zou worden ingesteld. Sommige goederen, zoals vliegtuigen, stonden destijds wel op de lijst maar nu niet meer.

"Bedreiging voor China"

"De VS volharden in maatregelen die tegen de regels van de Wereldhandelsorganisatie ingaan en hebben de oppositie van China daartegen genegeerd. Dat is een schending van de Chinese rechten en belangen en een bedreiging voor de Chinese economie en veiligheid", aldus een verklaring van het Chinese ministerie van handel.