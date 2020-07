China schrapt uitleveringsverdragen tussen Hongkong en VK, Canada en Australië nla

28 juli 2020

10u51

Bron: Belga 0 China schort de uitleveringsovereenkomsten tussen Hongkong en Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië op. Dat maakte Peking vandaag bekend. De drie landen hadden eerder de verdragen al opgezegd.

Ze deden dat in een reactie op de nieuwe Chinese uitleveringswet in Hongkong, waarin onder meer sprake is van hoge straffen voor “het aanzetten tot onafhankelijkheid”.

China noemt het opzeggen van de uitleveringsverdragen een "grove inmenging" in zijn binnenlands beleid en besluit nu hetzelfde te doen. "De foute actie van Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk om de juridische samenwerking met Hongkong te politiseren, heeft de basis voor justitiële samenwerking ernstig beschadigd", aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Eén land, twee systemen”

Het Verenigd Koninkrijk droeg de kolonie Hongkong in 1997 over aan China. Beide landen hadden afgesproken dat de miljoenenstad een speciale status zou krijgen binnen China. Die staat bekend als "één land, twee systemen". Hongkong heeft onder meer een eigen parlement en een westers rechtssysteem. De nieuwe veiligheidswet wordt gezien als een sterke inperking van de speciale status.