China schort nieuwe importheffing op voertuigen uit VS op na handelsspanningen

14 december 2018

13u00

Bron: Belga 0 China gaat de in augustus aangekondigde extra importheffing op voertuigen uit de VS opschorten in een poging om de handelsspanningen met 's werelds grootste economie enigszins te temperen. De opschorting gaat in op 1 januari en geldt voor drie maanden, zo liet het Chinese ministerie van Financiën in een mededeling weten.

Peking verlaagt de taksen op voertuigen die in de VS zijn gemaakt van de huidige 40 procent naar 15 procent, in lijn met wat andere landen betalen.



Eerder deze week berichtte het nieuwsagentschap Bloomberg dat China overwoog om de invoerrechten op Amerikaanse producten te verlagen, een maatregel die de Amerikaanse president Donald Trump al triomferend aangekondigde in een tweet.

Very productive conversations going on with China! Watch for some important announcements! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Ononderbroken groei

De tijdelijke taksverlaging komt er op een moment dat het land voor het eerst in 28 jaar geconfronteerd wordt met dalende cijfers op vlak van de jaarlijkse autoverkopen. Na decennia van een bijna ononderbroken groei vertoonde de autoverkoop in China de voorbije zes maanden een negatieve tendens.

Hoewel de daling ook andere oorzaken kent, heeft de handelsoorlog tussen beide economieën zeker een grote rol gespeeld. De extra importheffing van 25 procent werd op 23 augustus van kracht en was het Chinese antwoord op gelijkaardige initiatieven van de VS. Washington liet namelijk begin augustus weten dat het een extra heffing van 25 procent doorvoerde op 16 miljard dollar (14 miljard euro) aan Chinese goederen.

Goed nieuws voor Tesla en Duitse autobouwers

De beslissing van Peking is goed nieuws voor Amerikaanse producenten zoals Tesla, maar ook Duitse autobouwers zoals BMW en Daimler varen er wel bij aangezien zij voertuigen die in de VS zijn gemaakt in China invoeren. Op lange termijn heeft China zelf eveneens veel te winnen bij een vrije handel in auto's nu Chinese fabrikanten zoals Guangzhou Automobile Group Co. en Geely Automobile Holdings Ltd hebben aangegeven de grote plas te willen oversteken. De Verenigde Staten heffen momenteel 27,5 procent taks op geïmporteerde auto's uit China.