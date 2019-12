China schort extra heffingen VS-producten op kv

15 december 2019

06u28

Bron: ANP 0 China heeft de voor vandaag geplande extra heffingen op Amerikaanse producten opgeschort. Daarmee voldoet Peking aan een van de afspraken die China en de Verenigde Staten vrijdag zijn overeengekomen in hun akkoord over een voorlopige handelsdeal.

"China hoopt, op basis van gelijkheid en wederzijds respect, samen met de VS elkaars zorgen op te lossen en de stabiele ontwikkeling van de onderlinge economische en handelsrelaties te promoten", luidt het in een verklaring op de website van verscheidene Chinese overheidsdepartementen.

China en de VS sloten vrijdag een zogenoemde 'fase 1-handelsdeal', die de voorloper moet worden voor een breder handelsakkoord. Trump gaf aan dat onmiddellijk wordt begonnen met onderhandelingen over een 'fase 2-deal'. Volgens hem zullen sommige bestaande importheffingen op Chinese producten worden verlaagd. Andere tarieven blijven nog wel overeind.



De Chinese viceminister van Handel, Wang Shouwen, verklaarde eerder dat de VS hebben beloofd om tarieven op Chinese goederen te schrappen. China gaat nu zijn aankopen van Amerikaanse energie, landbouwproducten, farmaceutische goederen en financiële diensten opvoeren. Ook zou Peking op zijn beurt afzien van heffingen op Amerikaanse producten die zondag zouden ingaan, een belofte die nu werd nagekomen. Daarnaast gaat China meer doen om intellectueel eigendom van bedrijven te beschermen en namaakartikelen te bestrijden.