China’s tweekindpolitiek: goed voor 5,4 miljoen baby’s op 18 maanden tijd maar probleem blijft even groot AW

22 augustus 2019

17u47

Bron: New Scientist 0 Nadat de eenkindpolitiek in China werd afgeschaft in oktober 2015, werden er op 18 maanden tijd alweer meer dan vijf miljoen baby’s geboren. Daarmee lijkt het land in zijn opzet te slagen: de nieuwe tweekindpolitiek moest immers een einde maken aan de stagnerende bevolkingsgroei, dreigende vergrijzingsgolf en scheefgetrokken man-vrouwverhouding.

In 1979 werd de eenkindpolitiek in China ingevoerd. Dat betekende dat koppels nog maar één kind mochten krijgen. Wie de regels overtrad, betaalde een boete. Bijna veertig jaar lang hield het land vast aan de regel om zo het bevolkingsaantal te doen dalen. Dat lukte, maar op de verkeerde manier: plots stond er China een ongekende vergrijzingsgolf te wachten en de man-vrouwverhouding was volledig scheefgetrokken.



Vier jaar geleden voerde het land dan maar de zogenaamde tweekindpolitiek in: dezelfde regels, alleen mogen koppels nu twee kinderen krijgen. Onderzoekers van de Harvard University onderzochten het aantal geboortes in China tussen januari 2014 (voor de afschaffing van de eenkindpolitiek) en december 2017 (twee jaar na het invoeren van de tweekindpolitiek). Die periode werden er in totaal maar liefst 67,8 miljoen baby’s geboren. En vanaf juli 2016 (negen maanden na het afschaffen van de eenkindpolitiek) tot december 2017 werden 5,4 miljoen (extra) baby’s geboren in een gezin dat al een kind had.

Doel bereikt?

Daarmee lijkt de nieuwe tweekindpolitiek van China te werken, maar schijn bedriegt. Zo hoopte het land dat er, dankzij de tweekindpolitiek, 20 miljoen baby’s per jaar geboren zouden worden. Dat waren er gemiddeld slechts 17 miljoen. En volgens de onderzoekers komt daar niet meteen verandering in. “De data die voorhanden is, voorspelt geen ommekeer van de demografische trend die zich voor de tweekindpolitiek voordeed in China”, aldus Susan Hellerstein, een van de onderzoekers aan Harvard University.

Gevolgen van eenkindpolitiek

Sinds het invoeren van de eenkindpolitiek daalde de bevolkingsgroei dan wel, de man-vrouwverhouding werd eveneens volledig scheefgetrokken. Een meisje kost immers meer geld – onder andere door een dure bruidsschat die betaald moet worden – en een jongen kan de familienaam tenminste voortzetten.

Daardoor werden er in 2013 nog 112 jongens per 100 meisjes geboren. In de rest van de wereld ligt die verhouding iets anders met 107 jongens per 100 meisjes.

Daarbij daalde de vruchtbaarheid van vrouwen, stagneerde de bevolkingsgroei en dreigt het land nog steeds overspoeld te worden door een immense vergrijzingsgolf. En daarmee lijkt het belangrijkste gevolg van de eenkindpolitiek die decennialang gold in China stilaan duidelijk te worden. Chinese kinderen zullen binnenkort helemaal alleen instaan voor de zorg van beide ouders.

