China's eerste zelfgebouwde vliegdekschip klaar voor tests op zee, volgende mastodonten staan al in de steigers jv

23 april 2018

08u38

Bron: news.com.au 0 Peking zet belangrijke stappen voorwaarts in de technologische uitbouw van de Chinese militaire kracht. Het eerste zelfgebouwde vliegdekschip - type 001A - werd vorig jaar voorgesteld, vandaag is het klaar voor de 'zeedoop'. En: de opvolgers - types 002 en 003 - staan inmiddels ook al in de steigers, schrijft news.com.au.

Er is geen stoppen aan, aan de militaire ambities van China. Het land heeft een lange weg afgelegd van 1987 - toen een eerste Chinees gevechtsvliegtuig landde op de voormalige HMAS Melbourne - tot nu. Peking had het vliegdekschip destijds van Australië gekocht voor schroot, maar de Chinezen haalden er belangrijke technologische kennis uit.

In 1998 kocht China zelf een eerste vliegdekschip van Oekraïne, de Liaoning. Die zou omgebouwd worden tot een casino, maar in 2012 bleek het een volledig operationeel en bewapend oorlogsschip te zijn. De Chinezen experimenteerden er naar hartenlust mee, en bouwden intussen zelf aan hun eerste zelfgemaakte vliegdekschip.

Type 001A

Type 001A (CV-17) werd in april vorig jaar aan de wereld getoond in de Dalian-scheepswerf en werd inmiddels helemaal ingericht en afgewerkt. Vandaag worden de voorbereidingen getroffen om het vliegdekschip voor het eerst op zee te laten testen. Het wordt daarvoor waarschijnlijk naar de Bohaizee gesleept.

En het blijft niet bij Type 001A. Sinds vorig jaar zou Peking ook weer verder bouwen aan Type 002, én in december zou al met de constructie van Type 003 gestart zijn, aldus news.com.au.

China werkte in alle stilte aan haar eerste vliegdekschip van eigen makelij. De informatie erover is dan ook beperkt. Zelfs de naam is niet bekend. Eén gerucht wil dat het 'Wei Wen' heet, naar de Chinese generaal, een ander gaat voor Shandong, naar analogie met de Liaoning, naam van een andere Chinese provincie.

Type 001A heeft veel weg van de Liaoning, maar is toch erg verschillend. Het schip is 315 meter lang, 75 meter breed en weegt 70.000 ton. Het is daarmee iets groter dan de Liaoning. Het kan 44 vliegtuigen vervoeren - acht meer dan de Liaoning - waaronder 24 tot 32 straaljagers. Ook het radarsysteem is verbeterd. De scheepsromp lijkt voorzien op grotere wapens in de toekomst.

Toch moet Type 001A nog altijd de duimen leggen voor de Amerikaanse vliegdekschepen. Zo kan het wel 25.000 km afleggen aan een snelheid van 14 knopen, maar dat is nog niet onbeperkt zoals bij de nucleair aangedreven Amerikaanse tegenhangers. Verder mist het katapulten om gevechtsvliegtuigen te lanceren, waardoor die een veel groter gewicht aan brandstof en wapens zouden kunnen dragen. En het vliegdekschip lijkt nu wel helemaal klaar voor de tests op zee, maar de verwachting is toch dat het pas ergens volgend jaar volledig operationeel zal zijn.

Type 002

Met de constructie van Type 002 zou in februari 2016 begonnen zijn. Het is niet duidelijk of de start al dan niet meteen uitgesteld werd. In maart vorig jaar zouden de werken hernomen zijn. De lancering is voorzien voor 2021, om operationeel te zijn in 2024. Het grootste verschil met Type 001A is het wegnemen van de zogenaamde 'skihelling' om plaats te maken voor hoogtechnologische elektromagnetische katapulten. Niet onbelangrijk daarbij is dat de Chinese vloot onder meer bestaat uit zware J-15 gevechtsvliegtuigen van zo'n 33 ton. Het is geen sinecure om die grote en zware gevechtsvliegtuigen in de lucht te krijgen. Peking zou ook van plan zijn om hun nieuwste straaljager, de J-21, klaar te stomen om te kunnen landen en opstijgen op een vliegdekschip.

Type 003

Type 002 zou met zijn 85.000 ton een pak groter uitvallen dan Type 001A. Om plaats op het dek te winnen zou het toreneiland verkleind worden. News.com.au zegt er wel bij dat de meeste informatie over dit volgende Chinese vliegdekschip nog erg speculatief is. Om over Type 003 nog maar te zwijgen. Volgens expert in de Chinese zeemacht, Li Jie, zou de grote doorbraak ditmaal in de nucleaire aandrijving kunnen zitten. Dat zei hij eind februari aan de Global Times.

Een ding staat vast: Peking is ook op militair vlak erg ambitieus. China streeft naar zes vliegdekschepen, waarvan er vier tegen 2030 volledig operationeel moeten zijn. Ter vergelijking: de VS heeft er momenteel tien in gebruik en bouwt er nog twee bij.