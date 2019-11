China roept Trump op wetgeving over Hongkong niet te ondertekenen: “Bedoeld om chaos te zaaien” IB LH

21 november 2019

11u27

Bron: Belga 0 De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft vandaag uitgehaald naar de twee wetten die het Amerikaanse Congres heeft aangenomen en waarmee de manifestanten in Hongkong worden gesteund. Volgens de minister is het opzet van die wetten om “chaos te zaaien en zelfs Hongkong te vernietigen”.

Het Huis van Afgevaardigden keurde gisterenavond plaatselijke tijd bijna unaniem twee wetsvoorstellen goed die de dag voordien ook al groen licht kregen in de Senaat. President Donald Trump moet de wetgeving nog ondertekenen. Het Chinese ministerie roept Trump op om dat niet te doen. “We manen de VS aan de situatie te begrijpen, hun wandaden te stoppen voor het te laat is, te vermijden dat dit ontwerp een wet wordt en onmiddellijk te stoppen zich te bemoeien met de aangelegenheden van Hongkong en de interne aangelegenheden van China”, aldus nog de woordvoerder.

Trump heeft nog niet laten weten of hij het ontwerp zal tekenen.

De 'Hong Kong Human Rights and Democracy Act' voorziet sancties tegen Chinese ambtenaren "die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van fundamentele vrijheden" in de stad. Eerder keurde het Huis van Afgevaardigden ook al een soortgelijke wetgeving goed.

De tweede wet verbiedt vervolgens de export van onder andere traangas, rubberen kogels, waterkanonnen en handboeien aan de politie van Hongkong.

Nationale soevereiniteit

De wetten moedigen “de gewelddadige misdadigers” aan, aldus Wang Yi nog. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken had eerder ook al verklaard dat Peking de stap van het Congres veroordeelt. “Niemand mag de vastberadenheid van China onderschatten om zijn nationale soevereiniteit, veiligheid en belangen op vlak van ontwikkeling te beschermen”, aldus de woordvoerder.

Hongkong is een semi-autonome regio van China, waar al maanden manifestaties plaatsvinden om democratische hervormingen te eisen. Beijing dreigde na de berichten over de wetsvoorstellen al met represailles tegen Washington. De Chinezen beschuldigen Washington ervan een “verborgen politieke agenda” te hebben om China en Hongkong te destabiliseren.