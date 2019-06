China roept Iran en VS op om “doos van Pandora” niet te openen LH

18 juni 2019

10u55

Bron: Belga 0 De Chinese regering heeft vandaag Iran en de VS opgeroepen om zich terughoudender op te stellen. Peking waarschuwt dat "de doos van Pandora" kan worden geopend met de Amerikaanse beslissing om duizend extra militairen naar het Midden-Oosten te sturen. Ook de Iraanse aankondiging om de voorraad aan verrijkt uranium uit te breiden wordt door Peking bekritiseerd.

"We roepen alle partijen op om het hoofd koel te houden en om de doos van Pandora niet te openen", zo verklaarde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi toen hij tijdens een persconferentie vragen kreeg over de bijkomende militairen die Washington naar het Midden-Oosten stuurt. "De VS zouden hun praktijk van maximale druk moeten aanpassen. Met die praktijk zal het probleem niet worden opgelost, maar zal de crisis enkel groter worden."



De Amerikaanse minister van Defensie Patrick Shanahan had gisteren aangekondigd dat de VS ongeveer 1.000 extra manschappen naar de regio zullen sturen om "bedreigingen in de lucht, op zee en op de grond beter het hoofd kunnen bieden". Shanahan linkt de maatregel aan de recente aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman. Volgens Washington is Iran verantwoordelijk voor die aanval.

Ook scherp voor Iran

Peking is daarnaast ook scherp voor het regime in Teheran, dat aangekondigd had de toegestane limiet voor de voorraad verrijkt uranium te zullen overschrijden. Daarmee gaat Iran in tegen het nucleair akkoord dat in 2015 gesloten werd. "Iran moet zijn beslissingen met behoedzaamheid nemen en moet dit akkoord niet lichtzinnig opgeven", zo reageerde Wang Yi.



De nucleaire deal van 2015 legt beperkingen op aan de nucleaire ambities van Teheran, in ruil voor de opheffing van economische sancties. Iran sloot het akkoord met de VS, China, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland, maar de Amerikaanse president Donald Trump besliste vorig jaar om zich eenzijdig terug te trekken uit die overeenkomst. De andere betrokken landen willen Iran ervan overtuigen om het akkoord te blijven naleven.