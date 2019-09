China roept Duitse ambassadeur op matje na ontmoeting tussen activist uit Hongkong en Duitse minister TT

11 september 2019

17u42

Bron: ANP, The Guardian 0 China heeft de Duitse ambassadeur in Peking op het matje geroepen nadat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas maandag een ontmoeting had met activist Joshua Wong, het boegbeeld van het protest in Hongkong.

China liet eerder al weten "resoluut gekant" te zijn tegen het feit dat de Duitse regering "een separatist uit Hongkong heeft toegelaten tot zijn grondgebied om er anti-Chinese activiteiten te ontplooien".

De ontmoeting van minister Heiko Maas met Wong vond plaats op een evenement in Berlijn.

De Chinese ambassadeur in Berlijn, Wu Ken, liet weten dat Peking zeer ontevreden is over de ontmoeting en dat ze negatieve gevolgen zal hebben voor de bilaterale relaties tussen beide landen.

Wong is in Duitsland om er steun te zoeken voor de zaak van de demonstranten in Hongkong die ijveren voor minder Chinese grip op het speciale gebied. Hij riep Duitse bedrijven en politici onder andere op te stoppen met het verkopen van anti-oproermateriaal, zoals waterkanonnen, aan het regime in Hongkong. Wong roept Europa ook op de handelsbesprekingen tussen de EU en China te stoppen tot China bereid is mensenrechtenwetten goed te keuren “die voldoen aan de Europese standaarden”.