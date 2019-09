China publiceert lijst met Amerikaanse producten waarop geen extra invoerrechten moeten worden betaald KVE

11 september 2019

09u10

Bron: Belga 0 China heeft een lijst gepubliceerd van Amerikaanse producten waarop geen extra 25 procent invoerrechten moeten worden betaald. Opmerkelijk: sojabonen en varkensvlees staan niet op de lijst en dus blijven de Amerikaanse boeren de klos. De nieuwe tarieven worden effectief vanaf 17 september.

Staan wel op de lijst: farmaceutische producten zoals kankermedicijnen en smeerolie. Het Chinese ministerie van Financiën heeft de lijst vandaag gepubliceerd; er staan zestien productcategorieën vermeld.

De VS en China zijn al meer dan een jaar verwikkeld in een escalerende handelsoorlog, waarbij beide landen steeds meer invoerrechten heffen op elkaars producten. Intussen wordt er wel nog altijd gepraat over een mogelijke oplossing. De volgende weken zouden Chinese vertegenwoordigers naar Washington afreizen.