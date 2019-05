China presenteert magneetzweeftrein die 600 km per uur gaat



tvc

25 mei 2019

15u48

Bron: CNN 0 China presenteerde donderdag het prototype van een zwevende kogeltrein, die topsnelheden haalt van 600 kilometer per uur. In 2021 zou de futuristische trein in gebruik genomen worden.

De zogenaamde Maglev-trein, wat staat voor magnetische levitatie of magnetisch zweven, gebruikt de kracht van magneten om te zweven en vooruit te komen. De trein werd ontworpen door China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), het grootste treinbouwbedrijf ter wereld.

Experten zijn van mening dat het project het mobiliteitslandschap in China compleet zal veranderen. De trein moet het gat tussen de hogesnelheidstrein en het vliegtuig opvullen. “Neem het traject van Beijing naar Shanghai”, zegt hoofdingenieur Ding Sansan van CRRC. “De tijd om in te checken meegerekend, zou je daar met het vliegtuig 4,5 uur over doen. Met de hogesnelheidstrein duurt het 5,5 uur en met de maglev-trein kan het in 3,5 uur.”

Het is overigens niet de eerste en snelste magneetzweeftrein. Het record is in handen van Japan. Met 603 kilometer per uur werd in 2015 een snelheidsrecord gevestigd.