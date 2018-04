China pompt miljarden in eigenaar Fidea en Bank Nagelmackers TK

04 april 2018

Bron: Belga 0 De Chinese overheid heeft omgerekend 9,7 miljard dollar geïnjecteerd in de wankele verzekeringsreus Anbang. De kapitaalinjectie moet de solvabiliteit en stabiliteit garanderen van de verzekeraar, die onder toezicht staat van de Chinese overheid omdat de voormalige topman beschuldigd wordt van miljardenfraude.

In februari greep de Chinese overheid in bij Anbang. De toezichthouder neemt voor minstens een jaar de controle over omdat "illegale activiteiten de solvabiliteit van het bedrijf" in gevaar brachten, klonk het toen. De voormalige voorzitter van Anbang, Wu Xiaohui, wordt ervan beschuldigd het meesterbrein te zijn achter een miljardenfraude bij het Chinese concern.

Anbang is de afgelopen jaren volop met miljardenovernames in het buitenland bezig geweest, van onder meer vastgoed en financiële dienstverleners in Europa en de VS. In België kocht Anbang in 2015 verzekeraar Fidea. Datzelfde jaar werd ook Delta Lloyd Bank overgenomen en vervolgens omgedoopt tot Nagelmackers. In Nederland kochten de Chinezen onder meer verzekeraar Vivat.