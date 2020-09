China plaatst stad met 210.000 inwoners in lockdown na twee besmettingen KVDS

15 september 2020

11u28

Bron: Belga, Reuters 2 China heeft een stad aan de grens met Myanmar in lockdown geplaatst na de ontdekking van twee gevallen van Covid-19. In de stad Ruili worden alle 210.000 inwoners nu getest.

De stad is een belangrijk punt van passage tussen China en Myanmar. Alle inwoners moeten nu thuisblijven en een test ondergaan, meldt het bestuur. Niemand mag de stad nog binnenkomen of verlaten. Met uitzondering van de supermarkten, apotheken en voedingswinkels zijn alle handelszaken gesloten.

Grens

Ook de grens met Myanmar wordt extra bewaakt, zo meldt het Chinese staatsblad Global Times. De twee nieuwe coronapatiënten zijn namelijk inwoners van Myanmar. Het zou gaan om een 32-jarige vrouw die asymptomatisch was en een meisje van 16 jaar. Die laatste ligt in het ziekenhuis van Ruili. Mensen die in nauw contact geweest zijn met de twee vrouwen, zitten in quarantaine en worden medisch geobserveerd.





China telt dagelijks nog maar enkele nieuwe zieken. Het gaat bijna altijd om Chinezen die uit het buitenland terugkomen en in quarantaine worden geplaatst. Maandag ging het volgens de overheid om acht nieuwe gevallen, een dag voordien waren het er tien.



China telt intussen 85.202 bevestigde gevallen van het coronavirus. Het aantal doden staat voorlopig onveranderd op 4.634.

Het land voert een heel strikt coronabeleid en schuwt de lockdowns niet. De allereerste werd ingevoerd in Wuhan, de plaats waar het nieuwe coronavirus eind vorig jaar als eerste opdook.

Lees ook: “Het is weer zoals in april”: 95 procent van bedden op intensieve opnieuw vol coronapatiënten in regio Marseille