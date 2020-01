China pakte tussen kerst en nieuw tiental advocaten en activisten op KVE

02 januari 2020

14u33

Bron: Belga 0 Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is in China een tiental advocaten en mensenrechtenactivisten verhoord of gearresteerd, in verband met een recente bijeenkomst die draaide rond het einde van de communistische regeringspartij in China.

De Communistische Partij tolereert geen enkele bedreiging voor haar autoriteit. Sinds president Xi Jinping aan de macht kwam eind 2012, waren er verschillende arrestatiegolven tegen mogelijke dissidenten. De laatste repressie heeft te maken met een private bijeenkomst in december in Xiamen, waar de deelnemers van een "democratische transitie in China" gewaagden, aldus Wang Yaqiu, onderzoeker bij de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

De Chinese autoriteiten maakten al vaker gebruik van de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar om dissidenten op te pakken. In die periode hebben westerse media minder aandacht voor China in hun berichtgeving. Minstens zeven mensen zijn opnieuw vrijgelaten na verhoor.

De arrestatiegolf toont aan dat de autoriteiten "een nultolerantie hebben, zelfs wat betreft een private discussie over vraagstukken zoals de democratie en de mensenrechten", aldus Patrick Poon, onderzoeker bij Amnesty International.