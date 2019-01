China pakt uit met magische ijssculpturen op grootste ijsfestival ter wereld ttr

02 januari 2019

10u26

Bron: The Washington Post, Reuters 3 Een sprookjesachtig kasteel, een reusachtig amfitheater en een ijskoude versie van de toren van Pisa. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de indrukwekkende sculpturen die vanaf zaterdag te bewonderen zijn op het grootste ijssculpturenfestival ter wereld: the Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival. Het festival vindt plaats in de Chinese stad Harbin.

De 35ste editie van het Harbin International Ice and Snow Sculputre Festival gaat dit weekend van start in Harbin, een stad in de noordelijke Chinese provincie Heilongjiang. Meer dan 7.000 kunstenaars leggen intussen de laatste hand aan de sculpturen waar ze al wekenlang aan werken bij temperaturen van maar liefst -16 graden Celsius. Sommige sculpturen zijn net zo hoog als gebouwen met drie verdiepingen. Voor die beelden worden hijskranen en graafmachines gebruikt.

Dit jaar is het thema ‘the Grand Ceremony and Review’, een terugblik op de hoogtepunten van de vorige edities. Zo duikt ook dit jaar een versie van de toren van Pisa op en kunnen bezoekers opnieuw dolle pret beleven op een ijsglijbaan.



Duizenden bezoekers van over de hele wereld komen jaarlijks op de festiviteiten af. Vooral wanneer het donker wordt, stromen de bezoekers toe. De kunstwerken worden dan immers prachtig verlicht. De stad van ijs blijft tot begin maar geopend.