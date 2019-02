China ontwikkelt wapen dat plotse pijn veroorzaakt door onzichtbare microgolven kg

23 februari 2019

12u06

Bron: Global Times 0 Het Chinese Institute of Radio Measurement in Peking ontwikkelt een wapen dat microgolven uit kan sturen die pijn veroorzaken bij het doelwit. Dat meldt Global Times. Het effect zou niet dodelijk zijn, maar zou wel effectief genoeg zijn om bijvoorbeeld terroristen tijdelijk uit te schakelen zonder ze permanent te verwonden.

Het zogenoemde ‘Microwave Active Denial System’ vuurt kleine microgolven af die een effect hebben op de onderhuidse pijnzenuwen van het doelwit. Dat zou ervoor zorgen dat het slachtoffer plotse pijnen ervaart, zo vertelt meneer Su, een verantwoordelijke van het Chinese project in een interview met Global Times. Op die manier kunnen vijanden tijdelijk afgeleid of uitgeschakeld worden.

Niet dodelijk

Volgens de testen zou het wapen “heel effectief” zijn, maar geen permanente schade berokkenen. Bovendien kan het ingezet worden op verschillende manieren. De golven kunnen gericht worden op afzonderlijke lichaamsdelen van één doelwit, maar ook een hele groep mensen viseren.



Het wapen zou gebruikt kunnen worden voor militaire toepassingen, grensbewaking of in de strijd tegen het terrorisme, zo vertelt Su. Partijen als de Chinese politie en de kustwacht toonden volgens hem al interesse om het wapen aan te schaffen.

Mobiel

De Chinezen zijn in ieder geval niet eerst met hun pijnkanon. Een gelijkaardig wapen, het ‘Active Denial System’ werd in 2010 al ontwikkeld door de Verenigde Staten. Het werd ingezet in de oorlog in Afghanistan, maar is uiteindelijk nooit gebruikt.



De Chinese versie van het wapen zou naar verluidt nog veel lichter en kleiner zijn. Zo werd het systeem bijvoorbeeld ook al verwerkt in een minibusje met een schotelantenne, waardoor het wapen snel verplaatst kan worden.

