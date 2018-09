China onderhandelt niet "met mes op de keel" met VS

25 september 2018

Bron: Belga

China heeft het vandaag onmogelijk geacht om de onderhandelingen met de VS voort te zetten "met het mes op de keel". De VS voerden maandag nieuwe invoerrechten in op Chinese importgoederen ter waarde van 200 miljard dollar.