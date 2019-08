China noemt nieuwe Amerikaanse tarieven “niet constructief” jv

02 augustus 2019

07u30

Bron: dpa 0 China hekelt de nieuwe douanetarieven die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd op Chinese producten.

"Het verhogen van tarieven is zeker geen constructieve maatregel om economische en handelsgeschillen op te lossen", aldus de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi, in de marge van de top van Zuidoost-Aziatische landen in Bangkok.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is ook op de top in Bangkok. Hij haalde er uit naar het Chinese staatseconomische model en handelspraktijken.

Trump kondigde gisteren aan dat de Verenigde Staten douanetarieven zullen verhogen tot 10 procent op 300 miljard dollar aan Chinese goederen, vanaf 1 september.