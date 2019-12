China noemt beschuldigingen in kerstkaart een “farce”: geen dwangarbeid in gevangenissen AW

23 december 2019

13u29

Bron: ANP 0 De Chinese autoriteiten spreken tegen dat buitenlanders dwangarbeid moeten verrichten in een gevangenis in Shanghai. Die boodschap volgt na berichten dat een Brits meisje een noodkreet van gevangenen aantrof in een kerstkaart die was gekocht bij supermarktketen Tesco.

“Wij zijn buitenlandse gevangenen in de gevangenis Qingpu Shangai China. Gedwongen te werken tegen onze wil. Alsjeblieft, help ons en verwittig een mensenrechtenorganisatie”, zo stond in drukletters geschreven op de binnenkant van het kerstkaartje van Florence Widdicombe. Ook stond er een oproep in om contact op te nemen met oud-journalist Peter Humphrey, die enkele jaren geleden zelf vastzat in die gevangenis.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beschuldigingen een "farce", waar Humphrey de hand in heeft. Humphrey heeft zelf nog niet gereageerd op die beschuldiging aan zijn adres.

De oud-journalist heeft tegen de BBC gezegd dat de schrijver van de noodkreet hem nog moet hebben gekend uit de periode waarin hij zelf zo'n twee jaar vastzat. Hij zou op illegale wijze privégegevens van Chinese burgers hebben bemachtigd, maar houdt zelf vol niets illegaals gedaan te hebben.

Meer over Peter Humphrey