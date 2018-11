China: “Moslimkampen voor Oeigoeren zijn trainingscentra, geroddel niet geloven” mvdb

13 november 2018

10u50

Bron: ANP 2 De wereld moet de "roddels” niet geloven over detentiekampen voor moslims in de noordwestelijke regio Xinjiang maar de autoriteiten daar vertrouwen. Dat heeft een hoge Chinese diplomaat gezegd, nadat hij werd gevraagd of China internationale waarnemers tot de kampen wil toelaten.

Westerse landen hebben bij China erop aangedrongen de detentiecentra te sluiten. Volgens activisten worden daar zeker één miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden vastgehouden. China ontkent dat mensen massaal worden vastgehouden en weerlegt dat er mensenrechten worden geschonden.



In Xinjiang bestaan al langer spanningen tussen Chinezen en islamitische Oeigoeren, een Turks volk. De Chinese autoriteiten wijten de onrust in de regio aan separatistische islamitische extremisten, maar mensenrechtengroepen en ballingen zeggen dat woede over onderdrukking van de religie en cultuur van de lokale bevolking door de autoriteiten en Han-Chinezen een grotere rol speelt.



China spreekt zelf van trainingscentra, waar mensen zitten die kleine delicten hebben gepleegd. In die centra worden werkvaardigheden en juridische kennis bijgebracht. De maatregel moet helpen in de strijd tegen terroristen.



Volgens de Chinese minister Wang Yi van Buitenlandse Zaken zijn de Chinese maatregelen “volledig in lijn met de voorschriften van de internationale gemeenschap om terrorisme te bestrijden”. Ze vormen volgens hem “een belangrijk onderdeel van de wereldwijde strijd tegen het terrorisme”.