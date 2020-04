China meldt opnieuw coronagevallen zonder symptomen en dat voedt vrees voor tweede uitbraak KVDS

03 april 2020

06u23

Bron: Belga, Reuters 10 In China zijn de afgelopen 24 uur opnieuw 60 nieuwe coronapatiënten geregistreerd zonder symptomen. Dat maakte de nationale Gezondheidscommissie vrijdag bekend. Een dag eerder werden 130 nieuwe gevallen zonder symptomen gemeld. Dat voedt de vrees voor een tweede virusuitbraak in het land.

Woensdag maakte de Chinese regering voor het eerst bekend dat het data bijhoudt over coronagevallen zonder klachten, vanuit de vrees dat die misschien - zonder het te weten - het virus opnieuw zouden kunnen verspreiden. China heeft naar eigen zeggen 1.027 dergelijke patiënten onder medische observatie staan. Ze moeten 14 dagen verplicht in quarantaine blijven, net als de mensen met wie ze contact hebben gehad.





De asymptomatische patiënten werden gevonden door het traceren van de contacten van patiënten die positief testten op het nieuwe coronavirus.

Wuhan

De afgelopen 24 uur werden in het land 31 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar daar zijn de nieuwe gevallen zonder symptomen niet bijgeteld. Er werden ook vier coronadoden geregistreerd, allemaal in de stad Wuhan, waar het virus in december voor het eerst opdook. Twee van de nieuwe geïnfecteerden zijn volgens de cijfers van de overheid in China besmet geraakt, de anderen daarbuiten. In heel China zijn nu ruim 81.000 gevallen van het coronavirus bekend en 3.322 doden te betreuren.





Een studie in het medische tijdschrift The Lancet Public Health raadde China vorige week nog aan om de sluiting van scholen en bedrijven aan te houden. Een versoepeling zou immers een tweede uitbraak van het virus met zich mee kunnen brengen, in augustus.

Lees ook: 1.011 doden in België: hoe goed of slecht doen we het eigenlijk? Experts en de minister antwoorden op 8 prangende vragen (+)

Bekijk ook:

Regering blijft bij standpunt mondmaskers



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.