China maakt genoom bekend van virus uit jongste infectiehaard in Peking: gelijkenissen met Europese stam

19 juni 2020

10u42

Bron: Belga 0 China heeft het genoom bekendgemaakt van het coronavirus dat ontdekt werd bij de recente besmettingshaard in Peking. Het genoom zou gelijkenissen vertonen met een Europese stam.

Vermoed wordt dat de groothandelsmarkt Xinfadi, die Peking van groenten en fruit voorziet, de bron is van de nieuwe besmettingen. Het virus werd er ontdekt op snijplanken waarop ingevoerde zalm wordt gesneden.

De autoriteiten stuurden het genoom van het virus donderdagnacht naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en naar buitenlandse wetenschappers. "De eerste resultaten van de epidemiologie van de genen geven aan dat het virus uit Europa zou komen", aldus Zhang Yong, een hoge functionaris van Chinese centrum voor preventie van ziekten. "Maar het verschilt van het virus dat nu in Europa circuleert. Het is ouder", zei hij.

Volgens hem kan het gaan om een versie die weken of maanden geleden op het Europese continent rondging. Zhang Yong haalt verscheidene hypothesen aan: het virus zou vanuit Europa via diepgevroren voedsel naar China gekomen kunnen zijn, of het was mogelijk al lang op de Xinfadimarkt aanwezig en kon er overleven in een donkere en vochtige omgeving.

