China legt VS sancties op wegens steun aan protest Hongkong HR

02 december 2019

09u54

Bron: Belga 0 Buitenland China heeft sancties tegen de Amerikaanse marine en enkele ngo's opgelegd, zo heeft woordvoerster Hua Chunying van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt in verband met het standpunt dat Washington heeft ingenomen ten opzichte van het protest in Hongkong.

Met onmiddellijke ingang mogen Amerikaanse oorlogsbodems niet meer aanleggen in de vroegere Britse kolonie om de matrozen walverlof te kunnen geven. Bovendien sanctioneert China enkele Amerikaanse ngo's, in het bijzonder mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch, die zich hebben “misdragen” in Hongkong. Zij hebben volgens de woordvoerster betogers aangezet tot “het begaan van extreem gewelddadige misdrijven” en separatisme gepromoot.

Vorige week heeft de Amerikaanse president Donald Trump twee wetten ondertekend die steun betuigen aan de betogers voor meer democratie in Hongkong. Het communistische regime in Peking stelde meteen sancties in het vooruitzicht.

“China wil dat de VS hun vergissingen rechtzetten en stoppen met uitspraken en daden die een inmenging zijn in de binnenlandse aangelegenheden van Hongkong en China”, aldus Hua Chunying. “Naargelang de situatie zich ontwikkelt” zal Peking bijkomende stappen zetten.

