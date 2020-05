China lanceert Twitteroffensief tegen beschuldigingen VS: “Covid-19 is in Amerikaans lab ontstaan” ES

22 mei 2020

11u58

Bron: NBC News, Fox News 4 Met meer dan 90.000 tweets, afkomstig van accounts gelinkt aan de Chinese overheid, reageert Peking fors op de beschuldigingen van de Verenigde Staten dat het Covid-19 virus in een Chinees lab ontstaan is. Dat meldt de Amerikaanse zender NBC News.

Sinds begin april heeft China ruim 200 Twitteraccounts van diplomaten en staatsmedia ingezet om tienduizenden opruiende berichten de wereld in te sturen. De accounts suggereren dat het virus niet uit een lab in Wuhan ontstaan is, maar uit een Amerikaans lab.

China voerde de propagandaoorlog de laatste maanden sterk op. Sinds januari is het aantal Twitteraccounts gelinkt aan de Chinese overheid bijna verdubbeld. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld 40 diplomatieke accounts actief op Twitter, terwijl dat dat er nu 135 zijn. “China is agressiever geworden en stuurt veel meer complottheorieën de wereld in. En dat met de accounts die het meest bereik hebben”, zegt Bret Schafer, werknemer bij Alliance for Securing Democracy, aan NBC News.

“China wil met dit tegenoffensief aantonen dat het zich in geen geval door de Verenigde Staten laat doen”, zegt Robert Daly, directeur van het Kissinger Instituut voor China en de VS. “Hoe onaangenaam en kinderachtig dit ook is, we kunnen er niet omheen dat dergelijke uitspraken van China over het algemeen een weerspiegeling zijn van eerdere uitspraken van de VS. Retorisch gezien is China bezig met een tegenaanval, maar heeft in dit verhaal niet de eerste klap uitgedeeld.”

Complottheorieën

Een van de complottheorieën die vaak terugkomt op Twitter is de theorie dat het virus afkomstig is uit het laboratorium van het Amerikaanse leger in Fort Detrick, Maryland. “Over die complottheorie werd de afgelopen twee maand meer dan dertig keer getweet door officiële Chinese diplomatieke accounts of staatsmedia”, zegt Schafer.

“De Verenigde Staten roepen op tot transparantie en onderzoek. Waarom stellen we Fort Detrick en andere biolaboratoria dan niet open voor een internationaal onderzoek? Waarom nodigen we geen WHO-experten uit die onderzoek doen naar de oorsprong en de aanpak van het Covid-19 virus in de VS?”, schreef Hua Chunying, woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, op 8 mei op Twitter. De tweet werd ondertussen al meer dan vierduizend keer geliket.

The #US keeps calling for transparency & investigation. Why not open up Fort Detrick & other bio-labs for international review? Why not invite #WHO & int'l experts to the US to look into #COVID19 source & response? Hua Chunying 华春莹(@ SpokespersonCHN) link

Zhao Lijian, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, beweerde midden maart al dat het Amerikaanse leger de epidemie wel eens naar Wuhan gebracht zou kunnen hebben.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 Lijian Zhao 赵立坚(@ zlj517) link

Een dag later tweette Lijian dat er “bewijs bestaat dat het virus afkomstig is uit de VS”. Hij verwijst daarbij naar een bericht op de Canadese blog Global Research, die beweert dat het virus uit de VS afkomstig is en gelekt is uit het laboratorium van het Amerikaanse leger. Ondertussen is de blog offline gehaald, maar een gearchiveerde versie van de website is wel nog via Google Cache terug te vinden.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper sprak in maart de beschuldigingen uit Chinese hoek tegen. “Het is absurd dat het Amerikaanse leger de schuld krijgt van de uitbraak van het coronavirus.”

