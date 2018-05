China laat voor het eerst bommenwerpers landen op omstreden eilanden TT

19 mei 2018

20u21

Bron: Reuters 0 Het Chinese leger heeft bommenwerpers die ook kernwapens kunnen afwerpen laten landen en opstijgen op een aantal eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Volgens China gaat het om militaire oefeningen. Het gebied wordt echter niet alleen door China geclaimd en is erg omstreden omdat het land er zijn militaire aanwezigheid de laatste jaren fors opdrijft.

"Een divisie van de luchtmacht van het Volksbevrijdingsleger heeft recent meerdere bommenwerpers zoals de H-6K landings- en vertrekoefeningen laten uitvoeren op eilanden in de Zuid-Chinese Zee", zo zei het leger in een officiële mededeling. "Het doel was onze capaciteit verbeteren om het hele gebied te bereiken en aanvallen te allen tijde en in elke richting uit te kunnen voeren."

Een piloot liet de vliegtuigen aanvalstrainingen uitvoeren en liet de toestellen landen op een niet nader genoemde luchthaven in de regio. De oefening was volgens het leger een voorbereiding voor "het gevecht om de Zuid-Chinese Zee".

De regio omvat verschillende gecontesteerde eilanden, China heeft bovendien ook zelf kunstmatige eilanden in het gebied aangelegd. Maar ook andere landen, waaronder Vietnam en de Filipijnen, claimen het gebied. De Verenigde Staten waarschuwen China al jaren zich niet te agressief op te stellen in de regio. "De Verenigde Staten blijven ijveren voor een vrij en open gebied", aldus het Pentagon als reactie op de Chinese manoeuvres. "China's voortdurende militarisering in de Zuid-Chinese Zee voert enkel maar de spanning op en destabiliseert de regio."

De VS hebben zelf al oorlogsschepen naar de regio gestuurd. Het gebied is strategisch erg belangrijk omdat er belangrijke scheepvaartroutes door lopen en mogelijk ook grote olie- en gasvelden bevat.