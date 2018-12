China laat Canadese lerares vrij lva

29 december 2018

01u44

Bron: Belga 0 Een Canadese leerkracht die opgepakt werd in China om administratieve redenen - officieel zonder verband met de huidige diplomatieke crisis tussen Peking en Ottawa - is vrijgelaten. Ze kon inmiddels ook terugkeren naar Canada, zegt het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer informatie verstrekte het ministerie niet omwille van pricacyredenen.

De arrestatie van Sarah McIver, een leerkracht die ervan werd beschuldigd dat ze illegaal aan de slag was in China, kwam er kort nadat twee andere Canadezen waren opgepakt. Het ging hierbij om ex-diplomaat Michael Kovrig, adviseur van de denktank International Crisis Group (ICG), en Michael Spavor, een ondernemer met nauwe banden met Noord-Korea.

China verdenkt de twee mannen, die opgepakt werden op 10 december, er officieel van dat ze de nationale veiligheid bedreigen. Maar waarnemers zien er eerder een vergeldingsmaatregel in, nadat begin december in Vancouver de financiële directrice van de Chinese telecomreus Huawei, Meng Wanzhou, werd opgepakt. Dat gebeurde op vraag van de VS.

De regering van Justin Trudeau relativeerde al snel de arrestatie van de leerkracht. Hij zei dat er geen verband was met de zaak-Huawei. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in China zei dat ze door de lokale politie werd vastgehouden, en niet door de staatsveiligheid zoals haar twee landgenoten.