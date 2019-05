China komt met zwarte lijst voor 'onbetrouwbare' bedrijven AW

31 mei 2019

13u25

Bron: Belga 0 China werkt aan een lijst met 'onbetrouwbare' buitenlandse bedrijven, organisaties of personen. Die belanden op de zwarte lijst als ze de belangen van Chinese ondernemingen schaden om niet-commerciële redenen, bijvoorbeeld door leveringen plotseling stop te zetten of te blokkeren. Het is een nieuwe stap van het Aziatische land in de handelsoorlog met Verenigde Staten.

Welke sancties de bedrijven op die lijst tegemoet kunnen zien, is nog niet bekend. Binnenkort komt het ministerie van Handel met meer details, liet een woordvoerder via een staatsomroep weten.

De lijst kan gevolgen hebben voor het Amerikaanse Google. De techreus beperkte de toegang tot zijn besturingssysteem Android voor telecomconcern Huawei, dat kort daarvoor door de VS op een zwarte lijst was gezet om spionageverdenkingen. Ook een aantal westerse chipbedrijven schortte leveringen aan Huawei op.



Handelsoorlog

De aankondiging van de lijst is een nieuw dreigement van de Chinezen in de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Eerder dreigde Peking met een rem op de uitvoer naar de Verenigde Staten van zeldzame aardmetalen, een belangrijke grondstof voor de technologiesector.

Het conflict tussen de twee grootmachten laaide begin deze maand weer op, nadat maandenlange handelsgesprekken op niets waren uitgelopen. Zo stelde de Amerikaanse president Donald Trump verhoogde importheffingen in op 200 miljard dollar aan Chinese goederen, waarop Peking terugsloeg met soortgelijke maatregelen.